Bakan Fidan: Türkiye'nin ortaya koyduğu ekonomik kalkınma bütün bölge için ihtiyaç duyulan bir husus

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Fidan, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

Kente gelen Bakan Fidan, göreve yeni atanan Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek başarı diledi, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen ve partililerle bir araya gelen Fidan, buradaki konuşmasında, yeni görevine başladıktan sonra Muğla'yı ziyaret etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu, Muğla'da büyük bir misafirperverlik ve coşkuyla karşılandıklarını söyledi.

Valilikte ilin genel durumu, yatırımlar ve genel ihtiyaçlar hakkında bilgi aldığını ifade eden Fidan, bu bilgilerin bir kısmını Ankara'da kabine toplantılarında görüşeceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz edeceklerini aktardı.

Merkezle il arasında çok düzenli yürüyen bir iş olduğunu anlatan Fidan, "Biz de emanet edilen konuları şüphesiz Ankara'ya taşıyacağız. Muğla'nın tarihte, turizmde ve tarımda eşsiz bir yer olması ilimize ve ilçelerimize çok ayrıcalıklı bir yer kazandırıyor. 20 yıldan fazladır AK Parti hükümetinin izlediği politikalarla özellikle Muğla ve sahil ilçeleri başta olmak üzere çok projeler ve yatırımlar yapıldığını biliyoruz" dedi.

Muğla'nın doğal potansiyeli olan tarım, turizm, tarih, sağlık, ulaştırma ve eğitim konularında da çok ciddi altyapı çalışmalarının bulunduğunu anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Fakat bölgeye yatırım yaptıkça bölge geliştikçe daha fazla insanı, turisti, yatırımcıyı çekmekte ve daha fazla altyapıyı da yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu bir hizmet yarışına dönüyor. Çünkü yatırımı bir kez oluşturduğunuz yetmiyor. Onu daha sonra daha fazla geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü nüfus ve iş hacmi büyüyor. Ekonomi büyüyor, gelen turist sayısı artıyor. Dolayısıyla bu koordinasyon kesintisiz şekilde devam edecek. Yatırımlarımız devam edecek. Muğla'nın kendi yerel ihtiyaçlarına uygun ama evrensel kalkınma kriterlerini gerektiren her türlü çalışma yapılmaya devam edecek. Bunu da buradan memnuniyetle ifade etmek isterim."

Dış politikada da çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini aktaran Fidan, Türkiye'nin baş döndürücü bir diplomasi trafiğinin tam ortasında olduğunu söyledi.

Diplomasiyi iki eksende yürüttüklerine değini vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan tehditleri bertaraf etme, sıkıntıları öteleme ikincisi de fırsatlardan istifade etme. Bunu yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da çok ciddi bir iş birliği içindeyiz. Dostlarımızın sayısını artırıp, düşmanlarımızın sayısını azaltma, diplomasimizin bir numaralı görevi. Aynı zamanda modern diplomasi anlayışında özellikle yatırımcılarımızla beraber çalışmak, ekonomimizi büyütmek, ticaret hacmimizi artırmak, bölgemizde sadece Türkiye'de değil Türkiye'ye bağlılık hisseden, Türkiye'ye ciddi derecede ihtiyaç duyan bölge ülkelerinin de ekonomik sistemleri üzerinde olumlu katkıda bulunmak için çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle ekonomi, ticaret, enerji konusunu modern diplomasimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Tıpkı yıllardır süregelen güvenlik, terörle mücadele nasıl bir ayrılmaz parçasıydı, bugün için de bu konular diplomasimizin ayrılmaz bir parçası. Bütün diplomatlar, dış misyonların özellikle iş adamlarına yardımcı olmada onlarla birlikte çalışmada talimatlandırılmış durumdalar."

"New York'taki görüşmelerde (Tahıl girişimi) yine bir numaralı gündemdi"

Türkiye'nin ortaya koyduğu ekonomik dinamizm, kalkınma ve refahın bütün bölge için ihtiyaç duyulan bir husus olduğunu dile getiren Fidan, şunları söyledi:

"Türkiye kalkındığı zaman sadece biz istifade etmiyoruz bundan. Güneyimizdeki, doğumuzdaki, kuzeyimizdeki, batımızdaki bütün ülkeler istifade ediyor. Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Akdeniz ülkeleri bundan istifade ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'mız ile New York'taydık. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın merkezinde olduğu yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Burada da bölgemizi ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren yerel ve stratejik konularla ilgili çok ciddi görüşmeler gerçekleştirildi. Bunların başında şu anda devam etmekte olan Karadeniz'deki ticareti de engelleme potansiyeli olan Ukrayna'da olan savaş. Rusya-Ukrayna arasında devam eden bu savaşın bir şekilde durdurulması veya savaş devam ederken insanlık adına yapılabilecek hizmetlerin yapılabilmesi konusunda başta sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, hükümetimiz, devletimiz büyük bir çaba içerisinde. Savaşı durdurmak tabii ki bir numaralı önceliğimiz. Çünkü bölgeye ve dünyaya büyük bir zarar vermekte. Ama devam ederken başta esir takası olmak üzere birçok konuda da girişimlerimiz devam ediyor. Bunların başında Karadeniz tahıl girişimi gelmekte. Bu konu sadece bölgemizi değil özellikle başta Afrika ülkeleri olmak üzere insanlığın tamamını ilgilendiren bir sorun. Şu anda sofralarımızda ekmek var. Her gün sofralarımıza gelen ekmek bizim için bir olağanüstülük arz etmiyor olabilir ama yokluğunu gördüğümüz zaman orada şüphesiz alarm zilleri çalmaya başlıyor. Şu anda bu alarm zilleri birçok ülke için çalma durumunda. Bunu engellemenin bir yolunu bulmak gerekiyordu. Geçen yıl itibarıyla Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünce yürütülen müzakerelerde bu sorun aşılmıştı. Bu yıl yine bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. New York'taki görüşmelerde bu yine bir numaralı gündemdi."

Karabağ konusu

New York'taki görüşmeler devam ederken Karabağ'da Azerbaycan'ın kendi egemenliklerini alma yönünde antiterör operasyonu yaptığına işaret eden Fidan, bununla ilgili konuların çok gündeme geldiğini vurgulayarak, operasyonun ilk günü olduğu için ne kadar büyük bir alanı kapsadığı, ne kadar süreceği, hedefinin ne olduğu konusunda uluslararası toplum nezdinde çok ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

Bu dönemde bazılarının kasıtlı endişeleri olduğunu, bazılarının da kasıtlı Azerbaycan düşmanlığı yaptığını belirten Fidan, "Biz de burada operasyonun aslında çok odaklı olduğu, Azerbaycan'ın kendi egemenliğini sağlamak konusunda attığı adımlar olduğu, Ermeni etnik nüfusu kesinlikle hedef almadığı tam tersine onlar için daha güvenli bir ortam oluşturma ve belirsizliği ortadan kaldırma yönünde atılan bir adım olduğunu uzun uzun anlattık" dedi.

Bölgede kasım 2020'de varılan ateşkes mutabakatından sonra Azerbaycanlı kardeşlerin büyük bir sabırla beklediğini belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Karabağ'daki Ermeni oluşumunun kendi kendini lav etmesi, Azerbaycan egemenliğini tanıması ve bu noktada adımlar atılması yönünde. Ama bu bir türlü olmadı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz gerçekten süreci çok olgun bir şekilde yürüttüler. Kendilerine yapılan bütün görüşme davetlerine gittiler. Amerika'da Fransa'da, Belçika'da, Moskova'da yapılana gittiler. Her yerde konuştular. İki tane konuları var. Karabağ'daki egemenlik sorununun hallolması, Zengezur koridorunun halledilmesi. Fakat bu konuda nedendir ki bir türlü adım atılmadı. Baktılar ki aslında bu görüşmelerin ve müzakerelerin bir sonuç amaçlı değil, gittikçe bir oyalamaya dönüştüğü yönünde bir kanaat hasıl oldu. Onlarda özellikle bu egemenliğin önündeki en büyük engel olan silahlı unsurların tasfiyesi konusunu bir numaralı bir öncelik haline getirdiler. Bunu da hayata geçirdiler. Bunu da herhangi bir sivil kaybına neden olmadan yaptılar. Şu anda bölgedeki sözde Ermeni siyasal oluşumu kendi kendini lav etmiş durumda. Ermeni etnik nüfusu Azerbaycan'ın anayasal vatandaşlığı altında normal yaşamlarına entegre olma süreci başlatılmış durumda. Bu biraz zor bir süreç onu kabul ediyoruz ama herhangi bir insan hayatı kaybı olmadan daha fazla dram ve trajedi olmadan tamamlanacağına inanıyoruz."

Fidan, benzeri şekilde bir çok ülkeyle devam eden çok sayıda dış politika konuları bulunduğunu ve bunların da çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini, Bakanlık olarak dış politika vizyonunu üstün bir koordinasyonla hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Fidan, buradaki konuşmasının ardından Menteşe ilçesindeki tarihi Kurşunlu Camisi'ne geçerek vatandaşlarla Cuma namazını kıldı.

Fidan, daha sonra, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısına katıldı.