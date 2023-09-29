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Gündem
AA 29.09.2023 20:21

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Pakistan'daki terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Pakistan'daki terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Erbaş, sosyal medya hesabından, Pakistan'daki bir camiye yapılan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendiğini söyleyen Erbaş, şu sözlere yer verdi:

"Alemlere rahmet efendimizin anıldığı bir programa, kan ve gözyaşı bulaştıran bu gözü dönmüş saldırganları ve terör eylemini şiddetle telin ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz zalimlere fırsat vermesin."

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Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
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