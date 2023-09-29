Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Pakistan'daki terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı

Erbaş, sosyal medya hesabından, Pakistan'daki bir camiye yapılan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendiğini söyleyen Erbaş, şu sözlere yer verdi:

"Alemlere rahmet efendimizin anıldığı bir programa, kan ve gözyaşı bulaştıran bu gözü dönmüş saldırganları ve terör eylemini şiddetle telin ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz zalimlere fırsat vermesin."