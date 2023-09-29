Azerbaycan, Karabağ Ermenileriyle entegrasyon görüşmelerini sürdürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Memmedov ile Ermeni temsilciler arasındaki görüşmede insani konular, Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin Azerbaycan'a yeniden entegrasyonu ve bu bağlamda Azerbaycan hükümetinin sunduğu planın ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.

Azerbaycan hükümetinin gönderdiği yakıt ve gıda yardımından takdirle bahseden Ermeni temsilciler, bir petrol deposunda çıkan yangının Azerbaycan'ın ilgili kurumlarınca söndürülmesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Ermeni temsilciler, bölgede mobil iletişim, televizyon ve radyo hizmetlerinin ilgili devlet kurumlarınca sağlanmasını rica etti.

Memmedov, Karabağ'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için kurulan çalışma grubunun 2 Ekim'de Hankendi şehrini ziyaret edeceğini belirtti.

Sözde rejimin eski savunma bakanı gözaltına aldı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski savunma bakanlarından Lyova Mnatsakanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

2015-2018 yıllarında sözde Ermeni yönetiminde "savunma bakanı" olarak görev yapan Mnatsakanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Karabağ'daki antiterör operasyonu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere davet etmişti. Antiterör operasyonu sonrasındaki ilk görüşme 21 Eylül'de Yevlah'ta, ikinci görüşme ise 25 Eylül'de Hocalı'da yapılmıştı.