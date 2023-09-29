Parçalı Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2023 20:48

Azerbaycan, Karabağ Ermenileriyle entegrasyon görüşmelerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov'un, Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ile Yevlah şehrinde bir araya geldiği bildirildi.

Azerbaycan, Karabağ Ermenileriyle entegrasyon görüşmelerini sürdürüyor
[Fotoğraf: Depo Photos]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Memmedov ile Ermeni temsilciler arasındaki görüşmede insani konular, Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin Azerbaycan'a yeniden entegrasyonu ve bu bağlamda Azerbaycan hükümetinin sunduğu planın ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.

Azerbaycan hükümetinin gönderdiği yakıt ve gıda yardımından takdirle bahseden Ermeni temsilciler, bir petrol deposunda çıkan yangının Azerbaycan'ın ilgili kurumlarınca söndürülmesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Ermeni temsilciler, bölgede mobil iletişim, televizyon ve radyo hizmetlerinin ilgili devlet kurumlarınca sağlanmasını rica etti.

Memmedov, Karabağ'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için kurulan çalışma grubunun 2 Ekim'de Hankendi şehrini ziyaret edeceğini belirtti.

Sözde rejimin eski savunma bakanı gözaltına aldı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski savunma bakanlarından Lyova Mnatsakanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

2015-2018 yıllarında sözde Ermeni yönetiminde "savunma bakanı" olarak görev yapan Mnatsakanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Karabağ'daki antiterör operasyonu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere davet etmişti. Antiterör operasyonu sonrasındaki ilk görüşme 21 Eylül'de Yevlah'ta, ikinci görüşme ise 25 Eylül'de Hocalı'da yapılmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Elon Musk: Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılacağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a: Seni TEKNOFEST'te görmekten memnuniyet duyacağız
20:59
Bakan Fidan: Türkiye'nin ortaya koyduğu ekonomik kalkınma bütün bölge için ihtiyaç duyulan bir husus
21:01
Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu günde 1,5 ton et satıyor
20:42
Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 69 gözaltı
20:39
Türk sanatçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Gürcistan'da konser verdi
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
New York'ta su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ