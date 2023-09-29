New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalarak 33.507,50 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalışla 4.289,63 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 13.219,32 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verinin beklentilerin altında gelmesi sonrası güne yükselişle başlayan endeksler, ülkede federal hükümetin "kapanma" olasılığının artmasıyla kapanışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de 30 Eylül gece yarısı sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az bir süre kalırken, Kongre'de bütçe konusunda yaşanan tıkanıklık, hükümet operasyonlarının bütçe yetersizliği nedeniyle durma olasılığını artırdı.

Temsilciler Meclisi'nin muhafazakar Cumhuriyetçi üyeleri, hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısını desteklemeyi reddetti.

Analistler, muhafazakar Cumhuriyetçilerin taleplerinde taviz vermeyen tutumlarının ABD'de federal hükümetin "kapanmasını" kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de hem kişisel gelirler hem de kişisel tüketim harcamaları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'er artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında arttı. Söz konusu endeks, yıllık bazda da yüzde 3,9 ile piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti.

Ayrıca, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 68,1 oldu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in faiz artışlarını tamamlamış olabileceğini ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesi için oranların bir süre yüksek tutulacağını belirtti.

Williams, faiz oranlarının "zirve" seviyesinde veya "zirveye yakın" olduğunu aktararak, "Bir süre para politikasında kısıtlayıcı bir duruş sergilememiz gerekeceğini tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.