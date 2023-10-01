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Dünya
AA 01.10.2023 12:45

İspanya'da eğlence mekanında çıkan yangında 13 kişi öldü

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinde, bir eğlence mekanında sabaha karşı çıkan yangında 13 kişi öldü.

İspanya'da eğlence mekanında çıkan yangında 13 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AP]

Murcia Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Atalayas Mahallesi'nde bir eğlence mekanında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangında 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ölenlerin 22 ila 45 yaşlarında olduğu, acılı ailelere psikolojik destek için uzman ekiplerin gönderildiği vurgulanan açıklamada, eğlence mekanında oldukları tahmin edilen bazı kişilerden de haber alınamadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İtfaiye ekiplerinin mekan içindeki çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

Bu arada, Murcia Belediyesi, yangın faciası nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, İspanyol basınına, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Ballesta, 40'tan fazla itfaiye görevlisinin çalıştığını ve hayatlarını kaybedenlerden dolayı "büyük bir acı yaşadıklarını" söyledi.

Görgü tanıkları, mekanda doğum günü kutlaması yapıldığını, içeride birden oluşan alev ve duman nedeniyle panik yaşandığını aktardı.

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