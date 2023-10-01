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Gündem
AA 01.10.2023 14:12

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör saldırısını 1 Ekim'de yapmış olmaları manidardır

TBMM Başkanı Kurtulmuş:"(Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör saldırısını 1 Ekim'de yapmış olmaları manidardır

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörle mücadelemize her hal ve şartta devam edeceğiz.

Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır.

Aramızdaki siyasi farklılığı bir kenara bırakarak ortak hedefler etrafında birleşeceğiz. 

TBMM bir darbe anayasası olan 1982 anayasasından kurtulmak mecburiyetindedir. Bunun için önyargısız doğru zeminlerde ve doğru yöntemlerle tartışarak her birimiz kendi fikrini ortaya koyarak yeni bir anayasa ile Cumhuriyetimizin ikinci asrının taçlanması için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.

Bu anayasa, yeni, sivil, çoğulcu, katıımcı, kapsayıcı ve insan odaklı milli bir anayasa olmak durumundadır.

Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır.

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