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DHA 01.10.2023 13:59

Patlamada kullanılan araç Kayseri'de gasbedilmiş

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği ortaya çıktı

Patlamada kullanılan araç Kayseri'de gasbedilmiş

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu.

Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi.

Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. 

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