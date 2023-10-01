Yeni yasama yılı başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı

Genel Kurul saat 14:00'te açıldı. Meclis Başkanı'nın hitabının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Meclis'in geleneksel hale gelen resepsiyonu da akşam gerçekleştirilecek.

Resepsiyona siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ile çok sayıda isim davet edildi..