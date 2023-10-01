Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.10.2023 12:45

Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili, "Devletin kararlılığıyla terör örgütlerine nefes aldırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok" dedi. Yerlikaya, sosyal medyada saldırı girişimi görüntülerini paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok
[Fotograf: AA]

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Bombalı saldırı girişiminde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, terör örgütleriyle, suç şebekeleriyle, zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşanlara soruşturma

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada, saldırı girişimiyle ilgili görüntüler paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saldırı girişimiyle ilgili yayın yasağı kararı alındığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, "RTÜK Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sosyal medya hesaplarından, onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız, bu noktada acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili de gerekli soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Yerlikaya, görüntüleri paylaşanları uyararak, "Lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar" açıklamasını yaptı.


Ali Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Alçak terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polisimiz, onlar araçtan iner inmez müdahalede bulundu. Bir tanesi kendisini kendisi patlattı, diğeri de vuruldu. Ankaramıza geçmiş olsun diyorum. Yaralı polislerimizin tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Göreve geldiğmizden itibaren, tüm terör örgütü, organize suç şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün dairelerimiz bu olayı baştan sonra inceleyecekler. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Devletimizin, hükümetimizin, milletimizin desteğiyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Ankara
Sıradaki Haber
Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili provokatif paylaşımlara itibar edilmemeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Yaşlı Destek Programı kapsamına 60 yeni proje başvurusu alındı
14:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör saldırısını 1 Ekim'de yapmış olmaları manidardır
14:15
Bahçeli: Emekli maaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içinde
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:33
Yabancı temsilciliklerden Türkiye'ye terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları
14:10
Patlamada kullanılan araç Kayseri'de gasbedilmiş
Satala Antik Kenti'ndeki kazıda çok kollu şamdan bulundu
Satala Antik Kenti'ndeki kazıda çok kollu şamdan bulundu
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ