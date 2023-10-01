Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Bombalı saldırı girişiminde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, terör örgütleriyle, suç şebekeleriyle, zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşanlara soruşturma

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada, saldırı girişimiyle ilgili görüntüler paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saldırı girişimiyle ilgili yayın yasağı kararı alındığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, "RTÜK Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sosyal medya hesaplarından, onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız, bu noktada acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili de gerekli soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Yerlikaya, görüntüleri paylaşanları uyararak, "Lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine dair açıklama yapıyor. https://t.co/lmwz34CvHm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2023

Ali Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Alçak terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polisimiz, onlar araçtan iner inmez müdahalede bulundu. Bir tanesi kendisini kendisi patlattı, diğeri de vuruldu. Ankaramıza geçmiş olsun diyorum. Yaralı polislerimizin tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Göreve geldiğmizden itibaren, tüm terör örgütü, organize suç şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün dairelerimiz bu olayı baştan sonra inceleyecekler. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Devletimizin, hükümetimizin, milletimizin desteğiyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.