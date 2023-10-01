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Gündem
AA 01.10.2023 13:13

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önünde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bu sabah meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel de yayımladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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KKTC Ersin Tatar Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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