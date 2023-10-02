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Türkiye
AA 02.10.2023 20:32

Taksi şoförü ile silahlı saldırgan arasındaki arbede kameraya yansıdı

Antalya'da müşteri olarak bindiği takside, taksiciye küfürler savurarak silah çeken ve taksiciyi darp eden zanlı yakalandı. Öte yandan, taksici ile zanlı arasında yaşanan kavga, araç içi kameraya yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde taksiye binen H.E., aracın şoförü Ahmet E'nin "Nereye gitmek istersiniz?" sorusuna "Devam et" karşılığını verdi.

Taksi şoförünün, bir süre ilerledikten sonra sorun olup olmadığını sorduğu H.E, belindeki tabancayı çıkardı. Şüpheli, tartıştığı Ahmet E'nin başına silahın kabzasıyla vurdu.

Bunun üzerine aracıyla manevra yapıp H.E'nin elindeki tabancayı almak isteyen taksi şoförü, şüphelinin üzerine atladı. Yaşanan arbedede ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etti.

Araçtan inip kaçan H.E, ihbar üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekiplerince yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı ise araç içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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