Gayrimenkul zengini adam, işkence edilerek öldürüldü. Cesedi sandığa konup, denize bırakıldı.

Kocaeli'deki korkunç cinayet polisin dikkatiyle aydınlatıldı. Darıca'da 19 Eylül'de sahilde bir erkek cesedi bulundu. Elleri kolları bağlıydı, vücudunda yara izleri vardı.

Cesedin 78 yaşındaki Yılmaz Sezer'e ait olduğu belirledi. Yaklaşık 10 gün önce denize bırakılmıştı. Cesetle aynı yerde bir sandık da bulundu.

Sandıktaki seri numarası yakalattı

Kocaeli cinayet büro dedektifleri sahile vuran sandıkta kullanılan kontraplakların seri numaralarına odaklandı. Bu numaralardan önce satıcıya sonrasında da bunları satın alıp kullanan şebeke elemanlarına ulaştı.

Çete üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. Maktulün, kendi yatında işkence edilerek öldürüldüğü, sandığa konulup denize atıldığı belirlendi. Şüphelilerin İstanbul Tuzla'daki marinaya götürdükleri yat, izlemeye alındı.

Delilleri yok etmek için marinaya gittiklerinde yakalandılar

Şebeke mensupları, delilleri yok etmek için tekrar yata gittiklerinde de kıskıvrak yakalandı. Yattaki aramada, çöp poşetleri içinde maktule ait kanlı kıyafetler ve kelepçe bulundu.

Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de yapılan baskınlarda da 11 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Yılmaz Sezer'le birlikte yaşadığı öne sürülen 54 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 7 şüpheli mahkemeye sevk edildi.