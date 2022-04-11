Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çıldır Gölü'nün buz tabakası erimeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı.
Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile göl üzerinde atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü bölgesinde ilkbaharda havalar ısındı.
Göl yüzeyindeki donun açılmasıyla, buz kütleleri kıyıya doğru vurdu.
Özellikle Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkiindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.
Vatandaşlardan Yaşar Kaygusuz, göldeki buzlarda iki gündür erimenin hızlandığını belirterek, bahar mevsiminin bölgede etkili olmaya başladığını söyledi.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kars
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