Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Adası açıklarında sürüklenen şat limana çekildi
[Fotoğraf: AA]
Marmara Adası açıklarında sürüklenen şatın limana demirlenmesi sağlandı.
Marmara Adası Gündoğdu Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan ve halatlarından kopan şat, Paşalimanı Adası'na doğru sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "KIYEM-4" hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.
Şatın çekilerek Marmara Adası Limanı'na emniyetle demirlenmesi sağlandı.
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