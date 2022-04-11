Ereğli Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bulgaristan vatandaşı A.M.Ö'ye ait PB4539TA plakalı araçla ilgili süre aşımı nedeniyle cezai işlem uygulandığı ve 7 gün mühlet verilerek aracı yurt dışına çıkarmasının istendiği açıklandı.

Kontrollerde A.M.Ö'nün aracını yurt dışına çıkarmadığı, kendisine de ulaşılamadığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği ve Gümrük Kanunu gereğince düzenlenen tahakkuk kararlarının ilgili şahsın beyan ettiği adresinde tanınmıyor olması nedeniyle karar tebliği yapılamamıştır.

Belirtilen 133 bin 250 lira para cezasının muhteviyatı amme alacağının bir ay içerisinde Ereğli Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir."