Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 4-10 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 976 elektronik ve muhtelif eşya, 2 bin 255 cinsel içerikli ilaç, 1800 paket sigara, 21 cep telefonu, 2 otomobil, 1 otomobil motoru, 1 sigara sarma makinesi ve 4 milyon 41 bin makaron ile sahte 2 bin 194 bandrol ve 72 litre içki ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 27 zanlı gözaltına alındı.