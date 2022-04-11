Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitü, mantarların ekonomik değerinden üreticinin de faydalanması için proje başlattı.

Enstitünün seralarında ekimine başlanan kuzugöbeği mantarı, bir aylık sürede hasat edilecek seviyeye geldi.

[Fotoğraf: AA]

"Kuzugöbeği, şifa kaynağı olarak bilinmektedir"

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, tarımsal ürünlerin sayısını ve çiftçilerin kazancını arttırmak için çok sayıda araştırma yaptıklarını söyledi.

Doğadan toplanan mantarların kültür çalışmasıyla örtü altında ekildiğini ifade eden Keleş, "Kuzugöbeği çok değerli bir mantar. Özellikle Fransız mutfağının vazgeçilmezlerinden. Kuzugöbeğinin yer aldığı Fransız yemekleri 4-5 katına fiyatla satılmaktadır çünkü kuzugöbeği aynı zamanda şifa kaynağı olarak bilinmektedir." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tazesi 400 lira, kurusu 3000 liradan satılıyor

Keleş, mantarın yetiştiricisine ciddi gelir sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuzugöbeği mantarının üretiminde, dekarda 300-700 kilogram rekolte hedefliyoruz. Yaş kuzugöbeği mantarının kilogramının 400 liradan satıldığını düşünecek olursak müthiş bir gelir elde ediliyor. Dekara 120-280 bin lira gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Mantarın kurusunun kilogramı da yaklaşık 3 bin liradan satılabiliyor. Kuzugöbeğinin kültüre alınması projemiz sayesinde ilk kez doğa değil de serada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Dünyada bazı ülkelerde yetiştiriciliği yapılıyor ama Türkiye'de bu çalışma bir ilk."

[Fotoğraf: AA]

"Çok verimli bir alan var"

Projede yer alan yüksek ziraat mühendisi Dr. Atilla Ata da mantarın yetiştirilme süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"İlk önce doğadan mantarları topladık, sonrasında da ürünleri laboratuvar ortamında çoğalttık ve geçen kasım ayında ekimini gerçekleştirdik. İlk meyve görüntüsünü 11 Mart'ta elde ettik. Bugün bir ay geçti. Şu an çok verimli bir alan var. Yetiştiriciliği için gölgeli koşullar gereken bir mantar türü çünkü güneşte zarar görüyor. Bu nedenle ortamı gölge tülleriyle kapattık."

[Fotoğraf: AA]