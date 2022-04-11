Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın güneyli rüzgarla beraber çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Çığ Hava Durumu Meteoroloji Van Hakkari
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