Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerinde itibaren Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane'de ise yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile yükseklerde oluşabilecek buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Karadeniz Bölgesi Yağış
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