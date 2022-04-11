İstanbul Sultangazi'de Nusret Tekin'in ateş açması sonucu seken kurşun 17 yaşındaki Cemile Şenel'in hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede olayın detaylarına yer verildi.

Şenel'e uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı da öne sürülen Nusret Tekin hakkında 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Cemile Şenel'in hayatını kaybettiği evde Tekin dışında 5 şüpheli daha tespit edildi.

Savcı, onlar için de 1'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.