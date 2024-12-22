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Türkiye
AA-İHA 22.12.2024 14:22

Çığ düşmesi sonucu ölen milli judocu Emre Yazgan'a veda

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Çığ düşmesi sonucu ölen milli judocu Emre Yazgan'a veda

Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınan 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü.

Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Palandöken'de çığ düştü
Palandöken'de çığ düştü

Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek.

Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de dün yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Emre Yazgan'ın sportif başarıları

Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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