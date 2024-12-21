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Türkiye
TRT Haber 21.12.2024 11:11

Palandöken'de çığ düştü

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Palandöken'de çığ düştü

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. Vali Mustafa Çitçi, çığ altında kalan sporcuların kurtarıldığını, 16 yaşındaki genç sporcunun kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vali Çitçi, arama kurtarma çalışmalarının tamamladığını söyledi.

"Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, "Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

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Çığ Erzurum Palandöken
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