Ardahan'da karla mücadele çalışmaları

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmasına başlandı.

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Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkiinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.

Ekipler, çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.