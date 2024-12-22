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Türkiye
AA 22.12.2024 13:13

Ardahan'da karla mücadele çalışmaları

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkisini kaybeden tipinin ardından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Ardahan'da karla mücadele çalışmaları

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmasına başlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkiinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.

Ekipler, çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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