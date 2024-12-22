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Türkiye
AA 22.12.2024 12:58

8 ilde DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

8 ilde DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük, Şırnak'taki adreslere gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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