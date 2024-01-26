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Türkiye
AA 26.01.2024 15:58

Çığ düşen Ardahan-Artvin kara yolu genişletiliyor

Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde karla mücadele ve yol genişletme çalışması devam ediyor.

Çığ düşen Ardahan-Artvin kara yolu genişletiliyor

Dün yoğun yağan karın ve tipinin ardından kısa süreli ulaşıma kapatılan söz konusu bölgede çığın gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Özellikle yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri, birçok noktada karları temizlemeye çalışıyor.

Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü

Ekipler, bu kapsamda Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde 3 kepçe, birer kar savuran ve greyderle karları temizleyip çığın düştüğü alanı genişlemeyi sürdürüyor.

Bölgede dün yoğun kar ve tipi etkili olmuş, Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlanmıştı.

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