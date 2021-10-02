Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftçilerin sulama sorunu güneş panelli sistemle son buldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki çiftçiler sulama suyu sorunu yaşadı. Çözüm için geliştirilen projede 108 güneş paneli kullanıldı. Yeraltından çıkarılan su, üretilen elektrik enerjisi ile araziye pompalandı. 200 bin zeytin ağacı suya kavuştu.
Artvin'de yağış az olunca toprak suya hasret kaldı. Tarım arazilerinde kuraklık baş gösterdi.
Yusufeli ilçesinde sulama sorunu yaşayan çiftçiler yetkililerden yardım istedi.
Yapılan inceleme sonrası Demirkent Köyü'nde yeraltı suyu tespit edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sulama sıkıntısı güneş panelli sistemle sona erdi
Bölgeye 108 adet güneş enerjisi paneli kuruldu. 30 metre derinlikten çıkarılan su, üretilen enerji sayesinde 460 metre uzağa pompalandı ve tarım arazilerine ulaştı.
Demirkent Köyü Muhtarı Ali Erdal Yıldırım, kurulan sistemle 35 dönüm arazide 200 bine yakın zeytin ağacının sulandığını söyledi.
Zeytini ile ünlü bölgede, proje ile verimin daha da artması bekleniyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Artvin Kuraklık Yağış Enerji Güneş Enerjisi
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