Bursa İznik'te yaşayan ve hobi olarak müzik yapan çiftçi Ragıp Ablay, şeftali bahçesinde budama yapan arkadaşlarına konser verdi.

Ablay, şeftali bahçesine müzik tesisatı kurarak bir ilke de imza atmış oldu.

Tarlada iş yapan arkadaşlarına şarkı söyleyip moral verdi. Çiftçiler, çifte telli eşliğinde oynamayı da ihmal etmedi.

"Müzik sayesinde budama işi hızlandı"

Bu durumdan keyif alan çiftçiler ise "Ragıp arkadaşımız bize moral oldu. Çalışma azmimiz arttı. Canlı müzik eşliğinde çalışmak apayrı bir zevk" dedi.

Ablay da, "Ben müzik işini amatör olarak yapıyorum. Bu benim hobim. Asıl işimiz çiftçilik. Orgum araçtaydı arkadaşlar da çalmamı istedi. Tesisatı kurup çalmaya başladım. Bu sayede budama işi de hız kazandı” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber