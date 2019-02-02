Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 146 mahalle ve 175 mezra yolunun kapandığı belirtildi.

Açıklamada, tüm ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Muş, Hakkari ve Bitlis

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele çalışmalarına başlandığını ve kısa sürede yolların ulaşıma açılacağını söyledi.

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 60 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de kardan kapanan 150 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Ağrı

Ağrı'da dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 387 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan köy ve mezralarda yol açma çalışması başlattığı belirtilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde gün boyunca tüm yolların açılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ağrı Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlatıldı. Ekipler karla kaplı cadde ve sokakları iş makineleri ile temizleyerek sürücü ve vatandaşlara rahat nefes aldırıyor.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından kırağı tutan ağaçlar güneşin yüzünü göstermesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kışın en soğuk ve çetin geçen illerden Ağrı'da kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı. Bazı tır sürücüleri çevre yolundaki bir akaryakıt istasyonunda mola vererek, ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğü yollardaki ulaşımın normale dönmesini bekledi.

Erzurum

"Kara kış"ın etkisini sürdürdüğü bir diğer il olan Erzurum'da da dünden itibaren etkili olan ve gece şiddetini artıran kar yağışı sonrası 52 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluşan kentte süs havuzları da buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 24 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan ise gece saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Göle ilçesine kar yağdı.

Binaların ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı Göle'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin yüksek kesimlerindeki yollarda ise olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaşanan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kars

Türkiye'deki en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede, bina çatılarında 4 metreye varan buz sarkıtları oluştu. Çatılarda biriken kar kütleleri nedeniyle vatandaşlar kar temizliğine başladı.

Karayolları ekipleri 2 bin 350 rakımlı Aşıt Tepesi mevkisinde kar yığınları nedeniyle daralan yollarda genişletme çalışması yaptı.

Bu arada kentte çöpe atılan poşette yiyecek arayan bir yavru köpeğin kargalarla yaptığı mücadele kameralara yansıdı.

Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı 7, ilçelerden Pülümür'de 7, Pertek'te 5, Ovacık'ta 7, Nazımiye'de 5 ve Hozat'ta 7 olmak üzere 38 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA