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Türkiye
AA 29.05.2025 03:34

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Belediye ile yetkili sendika arasında uzlaşma sağlanamadı ve grev başladı. Kentte, ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.

Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

İzmir'de hayat duracak

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

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