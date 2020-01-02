Türkiye
Cezayir Büyükelçisi Adcabi Erdoğan'a güven mektubu sundu02 Ocak 2020 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 14:16
Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti. Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA