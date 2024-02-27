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Türkiye
AA 27.02.2024 16:40

Cezaevi firarisi eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü eşi tarafından silahla vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevi firarisi eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden eşi Şafak S. (39) tarafından Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta silahla ağır yaralanan 4 çocuk annesi Elif S. (32), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Elif S.'nin cenazesi Palandöken Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan Şafak S. aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanmış ve 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

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