Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya: Gelişmeleri takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir hasar beklemiyoruz"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir ihbar yok. Dolayısıyla bu bölge zaten son 2 aydan bu yana yoğun bir deprem aktivitesi olduğunu biliyoruz. 150'ye yakın bir deprem aktivitesi var. Bunların hepsi belli bir bölgede kümeleşmiş yoğunlaşmış durumda. Bugün de şu ana kadarki en büyük olan 4,6 büyüklüğünde depremi yaşamış olduk. 4,6 büyüklüğündeki bir depremde herhangi bir hasar beklemiyoruz. Vatandaşlarımız tarafından hissedildiğini biliyoruz. Bir miktar panik yaratmış olabilir. Şu ana kadar olumsuz bir ihbarın olmaması bizim için sevindirici bir durum.

Vali Aktaş: Olumsuz bir durum yaşanmadı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'de de hissedildiği bildirildi.

"Biga'da hareketli faylar bulunuyor, buna mikro deprem diyebiliriz"

Biga'nın olduğu bölgede biraz güneyinde özellikle Yenice, Gönen civarında hareketli olduğunu bildiğimiz fay hattı var. Bu deprem Biga'nın biraz daha kuzeybatısında en yakın yerleşim yerlerini söyleyim, Gürgendere Köyü, Hisarlı Köyü var. Buralar depremin merkezine en yakın olan yerleşim alanlarımız. Bunun özellikle bir kümelenme şeklinde gözleniyor olması yeni bir fay hattından ziyade orada var olan bir fay hattının ürettiği mikro depremler olarak adlandırabiliriz. Bir yerde bir deprem aktivitesi varsa orada muhakkak bir fayın olduğunu söylemek mümkün. Yoksa yeni bir fay hattı keşfediliyor demek doğru bir yaklaşım olmayabilir.

Dolayısıyla, Biga'nın güneyinde çok daha yoğun şekilde bulunan bir takım aktif fay hatları var. Ama şu anda bugün meydana gelen depremin olduğu yerde de son 60 günden bu yana yoğun bir deprem aktivitesi olduğunu biliyoruz. Bunlar mikro depremler fakat burada bir deprem aktivitesi varsa burada fay hattı olduğunu beklemek mümkündür.