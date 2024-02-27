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Türkiye
AA 27.02.2024 14:54

Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğu incelemeye alındı

Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde Antalya Körfezi'nde sıklıkla görülen denizanalarından birkaç tanesini laboratuvarda incelemeye aldığını açıkladı.

Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğu incelemeye alındı

Gökoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, son günlerde kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin araştırma dalışı yaptı.

Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde dalan ekip, su altında çok sayıda denizanasıyla karşılaştı. Gökoğlu ve ekip üyeleri, bazı denizanalarını bidonlara alarak inceleme amaçlı üniversitedeki laboratuvara götürdü.

Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğu incelemeye alındı

Mayıs ayında denizanası sürülerinin geçişleri tamamlanacak

Gökoğlu, son zamanlarda kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin videoların sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığını hatırlattı.

Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde akıntı ile İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını aktaran Gökoğlu, bu sürecin her yıl gerçekleşen bir durum olduğunu kaydetti.

Sıcaklık ve kirlilik denizanası popülasyonunu arttırıyor
Sıcaklık ve kirlilik denizanası popülasyonunu arttırıyor

Gökoğlu, mayıs ayının ortasına kadar denizanası geçişinin tamamlanacağını vurguladı.

Bu yıl farklı olarak yüksek sıcaklık, denizanalarını tüketen canlılar üzerindeki av baskısı ve deniz kirliliğindeki artışın denizanalarının çoğalmasına neden olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Denizanalarının aşırı şekilde çoğalması aslında bizi uyarıyor. Akdeniz'in üzerinde kirlilik ve balık avcılığı açısından çok baskı var. Bu da onun en önemli göstergesi." dedi.

Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğu incelemeye alındı

"Küçük denizanaları da var ama çoğunluğu büyük türler"

Antalya Körfezi'ni bu anlamda takip ettiklerini kaydeden Gökoğlu, "Araştırma dalışları yapıyoruz. Denizanası yoğunluğunu tespit etmek için çalışma başlattık. Antalya Körfezi'nde her 10 metrekareye bir denizanası düşüyor. Denizanası örnekleri aldık. Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilogramı bulan denizanaları vardı. Küçük denizanaları da var ama çoğunluğu büyük türler." diye konuştu.

Denizanalarını laboratuvarlarda incelediklerinde üzerinde parazitler olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Gökoğlu, "Denizanasının şemsiyesinin içerisinde yine Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularını gördük. Orayı sığınak olarak kullanıyorlar. Denizanalarıyla birlikte istilacı balık türlerinin de sayısı artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da bu mevsimde denize giren insanlar olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "İnsanlar denizanalarına yaklaşmasınlar. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor." uyarısı yaptı.

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