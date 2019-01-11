Türkiye
Ceylin Atik'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
11 Ocak 2019 Cuma 19:47 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 19:49
Evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan Ceylin'in evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'de evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
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