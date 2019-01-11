Yüksel Kurnaz idaresindeki otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde, Cenan Alper'in kullandığı dolmuşa arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle dolmuş da Sinan Üstün idaresindeki otomobile yandan vurdu.
Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Türkan Kurnaz, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Dolmuştaki 4 yolcu ise hafif yaralandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı Kurnaz çifti, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak araçlar kaldırılana kadar tek şeritten verildi.
Kaynak: AA