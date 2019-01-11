TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Heykel'deki Valilik Binası'nda yaptığı açıklamada, çeşitli görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere şehre geldiklerini belirtti.

Bursa'nın göç ve göçmen açısından zengin bir kent olduğunu ifade eden Uslu, "Bursa örnek bir ilimiz. Zengin olduğu kadar model bir ilimiz. Mutlaka buradaki modelin tüm Türkiye'ye oradan da tüm dünyaya yayılması gerekiyor. Göçmenleri kabul etmiş, sonra ev sahibi yapmış, sonra onların kültürel ve ekonomik değerlerinden istifade etmiş ve maksimum katma değere çevirmiş bir ilimiz." diye konuştu.

Bursa'da 160 bin civarında Suriyeli geçici koruma statüsünde yaşayan sığınmacı olduğunu anlatan Uslu, şunları belirtti:

"Ayrıca Suriyeliler dışında Bursa'da ikamet izni ile yaşayan 50 binden fazla göçmen bulunmaktadır. Bunlar farklı maksatlar ile gelmişler. Bunların bir kısmı öğrenci, bir kısmı iş adamı, bir kısmı da fabrikalarda teknisyen olarak çalışıyorlar. Bursa yine Balkanlardan yoğun bir göç almış. 1950'li yıllarda ve 1980-90'lı yıllar arasında Balkanlardan göçmen almış, zaten bu göçmenler Türk soyluydu, onlar bizim parçamızdı ama Bursa'ya geldikten sonra şehirle bütünleşmişler ve Bursa modelini ortaya çıkarmışlar. Hem kültürel bir katma değer hem de ekonomik bir katma değer oluşturmuşlar. Buradaki bu örnek model ve örnek uygulamanın başka ülkelerde olmadığını görüyoruz. Hamdolsun biz devlet olarak şuanda 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği, ensarlık yapıyoruz, onların temel ihtiyaçlarını gideriyoruz."

"200 bin civarında Suriyeli kardeşimiz dönmüş durumda"

Uslu, Suriye'deki iç savaşa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de hakikaten insanların can güvenliği tehlikede. Bugüne kadar 10 milyon Suriyeli yer değiştirmek zorunda kalmış ve 10 milyon Suriyelinin yaklaşık 1 milyonu hayatını kaybetmiş. Çocuk ve kadınlar hayatını kaybediyor. Bu süreçte biz de açık kapı politikası gereği sınırlarımızı açtık ve bugün Türkiye'nin farklı noktalarında Suriyeliler yaşamaktadır. Bizim nihai hedefimiz onların kendi ayakları üzerinde durmalarını ve üçüncü kişilere gerek duymadan yaşamalarını sağlamak ve en nihayetinde de Suriye'de huzur, barış ve güven ortamı sağlandıktan sonra kendi ülkelerine, yuvalarına, mahallelerine dönmelerini sağlamak. Bugüne kadar da 200 bin civarında Suriyeli kardeşimiz kendi ülkesine dönmüş durumda. Bu konuda dün Göç İdaresi İl Müdürlüğünden haber aldık. Bursa'dan da Suriye'ye dönen Suriyeliler bulunmaktadır."

Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası bölgenin güvenli hale geldiğini ve geri dönüşlerin başladığını aktaran Uslu, "Suriyeliler, en çok Cerablus başta olmak üzere El-Bab, Afrin bölgesine dönüşler yaptı. Özellikle Cerablus bölgesinde alt yapı hizmetleri konusunda Türkiye de destek verdi. Oradaki okullar açıldı. Sağlık ocakları, hastaneler açıldı ve gönüllü bir şekilde 200 bin Suriyeli oraya döndü. Türkiye'den dönen Suriyeli sayısı 200 bin. O bölgedeki insanların bir kısmi da Ürdün ve Lübnan'a farklı coğrafyalara gitmişti. 100 bin civarında Suriyeli de oradan o bölgeye doğru dönüş sağladı." ifadesini kullandı.

Uslu, göç, mülteci ve sığınmacı konularında farklı araştırmaların yürütüldüğünü belirterek, "Komisyon olarak da sahada yoğun bir araştırma yapıyoruz ve şunu görüyoruz, büyük bir kısmı dönecek. Yüzde 60-70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor. Bizim hedefimiz de nihayetinde bu insanların oraya dönmesi." dedi.

Bu sığınma hareketinin bireysel olmadığını dile getiren Uslu, "Bu sığınmacı hareketi kitlesel bir hareket. Kitlesel olarak o bölgedeki herkes, hiç kimse kalmayacak şekilde ülkemize geldi. Dolayısıyla biz o bölgenin de bundan sonra boş olmasını istemiyoruz. Orada huzur, güven ve barış olduktan sonra, alt yapı hizmetleri tamamlandıktan sonra bu insanlar da dönecektir. Biz de gönüllü geri dönüş mekanizmalarını hızlandıracağız." diye konuştu.

Bursa'da 400 Suriyeli şirketin olduğunu ve bunların büyük bir kısmının yurt dışına ürün ihraç ettiklerini gördüklerini bildiren Uslu, buradaki Suriyelilerin şehir ekonomisine de olumlu katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA