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Türkiye
DHA 03.01.2025 14:38

Çevreyi rahatsız eden sürücüye 43 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin 852 TL ceza uygulandı.

Çevreyi rahatsız eden sürücüye 43 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan; 'Yüksek sesle müzik dinlemek', 'Araçtan çöp atmak', 'Mevzuata uygun olmayan ışık donanımı', 'Sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek' maddelerinden toplam 43 bin 852 TL ceza uygulandı.

Ayrıca 'Halkın huzur ve sükununu bozmak' suçundan sürücü hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ve psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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