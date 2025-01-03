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Türkiye
TRT Haber 03.01.2025 14:23

Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), doğusunda şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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