Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), doğusunda şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.