Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2025 09:23

Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın ve Yusuf Ömer Taşkın kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ETİKETLER
Balıkesir Yangın
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Küresel piyasalar yön arayışında
08:37
Serbest muhasebecilikte asgari ücret tarifesi belirlendi
09:23
17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarının açıklanacağı programa katılacak
07:12
ABD'de norovirüs alarmı: Vakalarda alışılmadık artış
07:25
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Elbistan'da depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor
Elbistan'da depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor
FOTO FOKUS
Kesintiye uğrayan eğitimlerine Türkiye'de devam ettiler
Kesintiye uğrayan eğitimlerine Türkiye'de devam ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ