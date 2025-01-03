Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı: O anlar kamerada

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden E.S. idaresindeki hafif ticari araç, Muallimköy mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve pompanın önünde park halinde olan otomobile çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. ve yanındaki Ü.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın hızla istasyona girerek pompa bölümüne çarpması yer alıyor.