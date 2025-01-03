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Türkiye
TRT Haber 03.01.2025 07:04

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun bazı bölgelerinde yağış etkili olacak. Yağışların Kuzey Ege, Orta Karadeniz, ile Akdeniz Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacak. İşte detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Çığ ve buzlanma uyarısı

Uzmanlar vatandaşları Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.

İstanbul

İstanbul'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Güneyde hafif yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Ankara

Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İzmir

İzmir'de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı kesimlerinden başlamak üzere aralıklı yağmur ve yağış tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

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