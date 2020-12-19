Hayvanları yaralayan, öldüren, sokağa atan ya da dövüştüren birini gördüğünüzde tek tıkla ihbar etmeniz mümkün. İçişleri Bakanlığı, hayvanseverlerin, bu gibi durumları ihbar etmesi için mobil uygulama geliştirdi. Adı “Hayvan Durum İzleme” yani kısaca HAYDİ.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla merkezde şube müdürlüğü, illerde ise büro amirliği olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi kuruldu.

Temmuz ayında bu birimlerde çalışacak personele Ankara'da eğitim verildi. Gerekli araç ve malzeme temini yapıldı. Emniyet Teşkilatı'nın yeni birimi, 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başladı.

HAYDİ'ye 6 bin 700 ihbar geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, 1981 personelden yüzde 60'ının, üniversitelerin veterinerlik bölümünden mezun, çevre, doğa ve hayvanlara merakı ve ilgisi olanlardan oluştuğunu söyledi.

Tuncer, HAYDİ'den çevre, doğa ve hayvanlara yapılan kötü muameleyle ilgili ihbarda bulunabildiklerini anlattı. HAYDİ üzerinden yapılan ihbarlara fotoğraf da eklenebildiğini söyleyen Tuncer, şu bilgileri verdi:

"Kullanılmaya başlanmasından bu yana yaklaşık 5 ay geçti. Bu süreçte 60 binden fazla indirilen uygulama aracılığıyla 6 bin 700 ihbar geldi. Yüzde 70'i direkt bizi ilgilendiren konular. Bu da bizim için memnuniyet verici. Yaklaşık 1,5 milyon liralık ceza kesildi. Hayvanlarla ilgili 5199 sayılı Kanun var. Öncelikle bu kanunu kullanıyoruz. Onun dışında olayın niteliğine göre Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan yazdığımız cezalar var. Bir de Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı var. Yaklaşık 800 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı."

[Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi ekipleri / Fotoğraf: A]

KADES uygulamasından da fayda gördüler

Emniyetin yeni birimi ve HAYDİ uygulamasıyla ilgili vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Tuncer, şunları anlattı:

"Çevre, doğa içinde yaşadığımız bir ortam. Burayı en güzel süsleyen de herhalde hayvanlardır. İçinde insan sevgisi olan birinin, aynı derecede hayvan, çevre ve doğayı da seveceğine inanıyorum. Bu anlamda, olmazsa olmaz üçlüye özen göstermeliyiz ve zarar vermemeliyiz. Onlarla birlikte yaşayacağız, yaşamak zorundayız. Onlar bu tabiatın güzellikleri."

Tuncer, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan Kadın Destek (KADES) uygulamasından da büyük fayda gördüklerini anlattı.

"Bu büroda çalışmak gurur verici"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Sinem Arslan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

"Pitbull", "dogo arjantin" türü "yasaklı ırk" köpeklerle ilgili bakım, besleme ve üretme gibi ihbarları da değerlendirdiklerini söyleyen Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ve ilgili belediye ekipleriyle iş birliği içinde hareket ettiklerini anlattı.

"Mezun olduğumdan beri veteriner hekimliğimi kullanabileceğim bir alanda görev almayı çok istemiştim. Bu yüzden yeni kurulan bu büroda çalışmak gerçekten gurur verici."