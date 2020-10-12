Hayvanları yaralayan, öldüren, sokağa atan ya da dövüştüren birini gördüğünüzde tek tıkla ihbar etmeniz mümkün.

İçişleri Bakanlığı, hayvanseverlerin, bu gibi durumları ihbar etmesi için mobil uygulama geliştirdi. Adı “Hayvan Durum İzleme” yani kısaca HAYDİ.

Nasıl giriş yapılıyor?

Yapılması gereken çok basit. Önce, Apple Store veya Google Play üzerinden uygulama telefona indirmeli. Ardından T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri yazılarak giriş yapılmalı.

Giriş yapıldıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodu girilip uygulama etkinleştirilmeli.

Apple Store

Google Play

Vatandaşlar, uygulama üzerinden ihbarla ilgili fotoğraf da paylaşabiliyor.

32 binden fazla kişi indirdi

Gönderilen ihbarlar, ihbarı yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletiliyor. Konuma, en kısa sürede, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk ediliyor.

81 ilde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerinde görev alan personel, gönüllülük esasına göre, üniversitelerin veteriner, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci gibi bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildi.

Hayvanların korunması için görev alan 1706 personel, gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. 28 Temmuz’da hizmete giren uygulamayı bugüne kadar 32 bin 135 kişi indirdi.

Uygulama üzerinden gelen 1649'u asıllı, 1118'i asılsız 2 bin 764 ihbara müdahale edildi. İlgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldı.

Sizin de hayvanlara edilen eziyete seyirci kalmamanız için tek dokunuşunuz yeter.