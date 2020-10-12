Ordu'da yaşayan Demir Ali Bayraktar Spinal Musküler Atrofi yani bilinen adıyla SMA hastası. Ayakta duramayan Demir Ali'nin özel medikal ürünler kullanması gerekiyor.

Yurt dışından temin edilebilen ilaçların maliyeti de 2 milyon euroyu geçiyor.

Ailesinin başlattığı yardım çağrısının TRT Haber ekranlarında yer almasının ardından Demir Ali için 695 bin euro bağış toplandı.

Demir Ali'nin annesi Ezgi Bayraktar, "Ordu halkının Demir Ali'ye desteği çok büyük ama Türkiye'nin bir çok yerinden de Demir Ali'ye destekler var. Yurt dışı da dahil herkes Demir Ali için seferber oldu." dedi.

Ordu yamaç paraşütü pilotları: Çorbada bizim de tuzumuz olsun

Ordu yamaç paraşütü pilotları "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" diyerek, Demir Ali'ye destek olabilmek için harekete geçti.

Demir Ali'yi sosyal medyadan takip ederek bulduklarını söyleyen paraşütçüler, Ordu'daki tandem uçuşlarını Demir Ali'ye bağışlama kararı aldı.