Mustafa Şentop, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü sonrasında Meclis'teki siyasi parti grupları yöneticileriyle bir araya geldi.

"Partilerimizin grup yöneticileriyle görüştüm; hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum" dedi.

Şentop, daha önce hayvan haklarının korunmasıyla ilgili ortak bir kararla Meclis Araştırması Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Komisyonun hazırladığı rapor ışığında bir kanun yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, "En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğine ve kanunlaşacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

