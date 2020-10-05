Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Yavuz Sondaj Gemisine ait son detayları paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek."