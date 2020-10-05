Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yırtıcı'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Etiketler: recep tayyip erdoğan taziye mesajı Hüseyin YırtıcıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:40
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