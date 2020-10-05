Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanlığı KabinesiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
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