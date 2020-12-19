Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.
Bu kapsamda 11-17 Aralık tarihlerinde meydana gelen 5 olayda, 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Etiketler: Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 11:33
- 11:38
- 11:23
- 11:20
- 11:31
Sıradaki Haber
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz