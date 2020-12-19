Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolunda bir minibüsü durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli R.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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